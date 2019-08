Hannover Re : les semestriels déçoivent les attentes

08/08/2019 | 12:00

Hannover Re a fait état mardi d'un bénéfice un peu moins bon que prévu au titre de son premier semestre, tout en confirmant prévoir pour l'exercice 2019 un résultat de l'ordre de 1,1 milliard d'euros.



Le groupe allemand - quatrième réassureur mondial - a fait état jeudi d'une hausse de 19% de son bénéfice net au premier semestre, à 663 millions d'euros, une performance inférieure aux attentes due à une déception dans la réassurance-vie et la santé selon les analystes.



Dans la réassurance dommages, Hannover Re affiche un bénéfice d'exploitation en baisse de 4,6%, à 656,9 millions d'euros, tandis que le résultat net des investissements a progressé de 16,4% à 865,6 millions d'euros.



Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif d'un bénéfice net de l'ordre de 1,1 milliard d'euros cette année, hors gains sur Viridium, pour un dividende représentant entre 35% et 45% de son résultat net.



L'action Hannover Re était en baisse de 0,6% à 138 euros à la Bourse de Francfort suite à la parution de ces chiffres.



