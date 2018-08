Hannover Re : nouveau directeur général en 2019

22/08/2018 | 09:00

Hannover Re indique que son conseil de surveillance a désigné Jean-Jacques Henchoz comme membre du conseil exécutif à partir du 1er avril prochain, puis directeur général du groupe après l'assemblée générale du 8 mai 2019.



Jean-Jacques Henchoz succédera alors à Ulrich Wallin qui quittera donc le réassureur allemand après une carrière de 35 ans. Depuis sa nomination comme directeur général en 2009, le bénéfice net de Hannover Re est passé de 700 millions à un milliard d'euros.



Depuis 2011, Jean-Jacques Henchoz était en charge de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) chez le réassureur helvétique Zurich Re, responsable à la fois de ses activités vie et non-vie dans cette zone.



