Hannover Re : petite hausse sur des chiffres préliminaires

05/02/2020 | 15:47

Hannover Re grappille 0,5% à Francfort, après la publication par le réassureur allemand d'un bénéfice net en hausse à 1,28 milliard d'euros pour 2019, sur la base de chiffres préliminaires, et la confirmation d'un objectif de 1,2 milliard pour 2020.



S'il reste à 'sous-performance' sur le titre, Bank of America met en avant dans la publication des 'renouvellements forts', qui 'mettent en lumière des augmentations de 14% en primes et de 2,3% en taux, toutes deux meilleures que prévu'.



