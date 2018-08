Hannover Re : relève son objectif de dividende

09/08/2018 | 12:21

Hannover Re s'adjuge 2,3% en milieu de séance à Francfort, suite à l'annonce d'un relèvement de son ratio cible de distribution de dividende à entre 35 et 45% du résultat net, contre 35 à 40% en fourchette cible précédente.



Pour les six premiers mois de l'année, il a fait part d'un bénéfice net en croissance de 3,8% à 555,3 millions d'euros et d'un profit opérationnel en hausse de 13,5% à 907,3 millions, pour des primes brutes souscrites en augmentation de 11% à 10 milliards.



Affichant aussi un retour sur capitaux propres de 13,2%, clairement au-dessus de son objectif de 9,5%, le réassureur allemand confirme son objectif d'un bénéfice net de plus d'un milliard d'euros pour l'ensemble de l'année en cours.



