Harley Davidson : Wedbush reste neutre

25/11/2019 | 13:52

L'analyste Wedbush confirme ce lundi sa recommandation 'achat' sur le titre Harley Davidson, notant que les ventes au détail de septembre à octobre semblent avoir 'de nouveau ralenti modestement'



'Nous considérons que les problèmes d'Harley-Davidson au cours des cinq dernières années sont triples (par ordre d'importance): le secteur de la moto aux États-Unis a ralenti, les secteurs dans lesquels Harley Davidson opère ont ralenti plus encore que l'ensemble de l'industrie de la moto, et Harley-Davidson a perdu des parts, modestement, dans les segments sur lesquels elle opère', regrette le broker.



Wedbush confirme ainsi son objectif de cours de 33 dollars, contre un cours actuel de l'ordre d'un peu plus de 36 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.