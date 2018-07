HARLEY DAVIDSON : dépasse les attentes au deuxième trimestre, mais

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Harley Davidson a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre 2018, mais prévenu que la hausse des droits de douane en Europe pèserait sur ses marges sur l’ensemble de l’année. Dans le détail, le fabricant américain de motos a engrangé un bénéfice net de 242,3 millions de dollars lors du deuxième trimestre, soit 1,45 dollar par action. Ces performances sont à comparer avec un bénéfice de 258,9 millions de dollars, soit 1,48 dollar par action, un an plus tôt.En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,52 dollar lors du deuxième trimestre 2018, là où le consensus anticipait 1,35 dollar.Pour sa part, le chiffre d'affaires de l'activité motos et produits associés a atteint 1,53 milliard de dollars lors du deuxième trimestre, en baisse de 3,3%, mais supérieur aux attentes (1,42 milliard).Toutefois, le groupe a prévenu que la marge opérationnelle pour le segment motos souffrira cette année en raison de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Union Européenne. Ainsi, elle devrait ressortir autour de 9-10% sur l'ensemble de l'exercice, contre 16% au deuxième trimestre 2018.