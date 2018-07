Harley Davidson : dépasse les attentes mais s'inquiète pour ses marges

Le chiffre d'affaires de l'activité motos et produits associés a reculé de 3,3% au deuxième trimestre, à 1,53 milliard de dollars (1,31 milliard d'euros).

Le bénéfice a baissé lui aussi, à 248,3 millions de dollars (1,45 dollar par action) contre 258,9 millions de dollars (1,48 dollar par action) un an plus tôt.

Les résultats n'en sont pas moins meilleurs qu'attendu, avec un consensus de 1,41 milliard de dollars pour le chiffre d'affaires et de 1,34 dollar par action pour le bénéfice, selon Thomson Reuters I/B/E/S.

Toujours pour l'activité motos, la marge opérationnelle a baissé à 16% au deuxième trimestre, contre 20% un an plus tôt, et devrait souffrir encore pour s'établir à 9-10% sur l'année, a annoncé Harley-Davidson.

Le groupe a prévenu le mois dernier que le relèvement des droits de douane européens affecterait ses résultats et avait annoncé qu'il allait délocaliser une partie de sa production hors des Etats-Unis pour y échapper.

Harley-Davidson a été ciblé par l'UE en représailles aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium décidés par le président américain Donald Trump.

