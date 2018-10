Harley-Davidson : résultats au-dessus des attentes

23/10/2018 | 14:58

Harley-Davidson a fait état ce mardi, avant l'ouverture de Wall Street, d'un bénéfice par action (BPA) de 68 cents, en hausse de 28 cents sur un an. Le consensus était un peu moins optimiste, tablant sur un BPA de 52 cents.



Le chiffre d'affaires s'est également inscrit en hausse, passant de 962,14 millions de dollars à 1,124 milliard.



S'agissant de ses perspectives, Harley-Davidson envisage de livrer entre 231.000 et 236.000 motos au titre de l'exercice en cours, dont entre 45.800 et 50.800 pendant le quatrième trimestre.





