Les grandes dates de la guerre commerciale Chine-USA

OSAKA (awp/afp) - Des premières taxes américaines sur l'acier et l'aluminium à la trêve négociée au G20 d'Osaka, retour sur les grandes dates de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine depuis plus d'un an.

8 mars 2018: taxes sur l'acier et l'aluminium

Le président américain Donald Trump annonce des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur l'aluminium, afin de réduire le déficit commercial américain.

Celui-ci a atteint 566 milliards de dollars en 2017, dont 375,2 milliards de dollars avec la Chine, premier producteur mondial d'acier et d'aluminium.

22 mars: la Chine réplique

A la veille de leur application, Donald Trump suspend les taxes pour plusieurs pays, mais n'exempte pas la Chine.

Pékin riposte en dévoilant une liste de 128 produits sur lesquels seraient appliquées des taxes de 15 à 25% si les négociations avec Washington échouaient.

3 avril: nouvelles menaces

Washington publie une liste de produits chinois qui pourraient être taxés en représailles "au transfert forcé de technologie américaine et de propriété intellectuelle".

Pékin réplique avec une liste d'importations du même montant (50 milliards de dollars).

19 mai: signes d'apaisement

Les deux pays annoncent un accord de principe pour réduire significativement le déficit commercial américain, suspendant leurs menaces de mesures punitives.

Dans les semaines qui suivent, la Chine émet des signes d'apaisement (réductions de droits de douanes, levée de restrictions, propositions d'achats de biens américains...)

6 juillet: la guerre est déclarée

Les deux pays entrent néanmoins en guerre commerciale, avec l'application de taxes américaines sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises (automobiles, disques durs, composants d'avions).

Pékin taxe à son tour 34 milliards de dollars de marchandises (produits agricoles, voitures, produits marins).

23 août: escalade

Les Etats-Unis frappent de nouvelles taxes 16 milliards de dollars de produits chinois, au lendemain de la reprise de discussions.

En Chine, entrent en vigueur des taxes à 25% ciblant 16 milliards de dollars de biens américains, dont les motos Harley-Davidson, le bourbon ou le jus d'orange.

Le 24 septembre, Washington impose des taxes de 10% sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Pékin réplique avec des droits de douane sur des biens américains représentant 60 milliards de dollars.

1er décembre: trêve

Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping déclarent une trêve. Washington, qui avait prévu de relever à 25% au 1er janvier des droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations, suspend cette hausse pour 90 jours.

De son côté, Pékin s'engage à acheter une quantité "très substantielle" de produits américains, suspend pour trois mois les surtaxes imposées aux voitures et pièces automobiles américaines et autorise les importations de riz américain.

10 mai 2019: reprise des hostilités

Les Etats-Unis mettent fin à la trêve et portent officiellement de 10 à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises.

Ils menacent de surtaxer le reste des importations chinoises, évalué à 300 milliards de dollars.

15 mai: Huawei au coeur des tensions

Donald Trump ouvre un nouveau front en interdisant par décret aux réseaux américains de télécommunications de se fournir en équipements auprès de sociétés étrangères jugées à risque, mesure ciblant le géant chinois Huawei.

L'administration américaine, qui soupçonne le leader mondial de la 5G d'espionnage au profit de Pékin, place Huawei sur une liste d'entreprises auxquelles il est interdit de vendre des produits technologiques, sauf autorisation spéciale.

Les Etats-Unis annoncent le 20 mai un délai de trois mois avant de rendre ces sanctions effectives.

1er juin: nouvelles sanctions chinoises

Comme annoncé le 13 mai, la Chine augmente le 1er juin ses droits de douane sur des produits américains représentant 60 milliards de dollars d'importations. Pékin annonce en outre une future liste noire d'entreprises étrangères "non fiables".

Le 18, Washington et Pékin envoient des signes de détente, révélant un entretien téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping.

29 juin: relance des négociations

Au G20 d'Osaka, Donald Trump et Xi Jinping conviennent de relancer les négociations commerciales. M. Trump qualifie de "très bonne" et "même excellente" sa rencontre avec le président Xi et confirme qu'il ne va pas instaurer des taxes supplémentaires sur les importations chinoises.

