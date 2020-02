Harmony Gold Mining Company Limited : Au contact de seuils importants

Données financières (ZAR) CA 2020 32 026 M EBIT 2020 6 009 M Résultat net 2020 4 374 M Dette 2020 2 501 M Rendement 2020 1,08% PER 2020 6,90x PER 2021 5,01x VE / CA2020 0,91x VE / CA2021 0,73x Capitalisation 26 581 M Prochain événement sur HARMONY GOLD MINING COMPAN 11/02/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 60,25 ZAR Dernier Cours de Cloture 49,09 ZAR Ecart / Objectif Haut 73,2% Ecart / Objectif Moyen 22,7% Ecart / Objectif Bas -28,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Peter Steenkamp Chief Executive Officer & Executive Director Patrice Tlhopane Motsepe Non-Independent Non-Executive Chairman Beyers Nel Chief Operating Officer-South Africa Frank Abbott Financial Director & Executive Director Boipelo Lekubo Co-Chief Financial Officer