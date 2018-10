Naissance d'un leader de la communication de défense avec la fusion Harris-L3

WASHINGTON (awp/afp) - Harris et L3 Technologies, deux entreprises américaines spécialisées dans les communications et l'électronique de défense, ont annoncé leur fusion dimanche, donnant naissance à un géant du secteur.

Cette fusion "entre égaux" selon un communiqué commun se fait sur la base d'un échange d'actions. Aux termes de la transaction, les actionnaires de L3 recevront 1,30 action Harris pour chaque action L3. Quand la fusion, approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises, sera achevée, les actionnaires de Harris détiendront environ 54% de l'entreprise commune et ceux de L3 les 46% restant.

Harris est un spécialiste des communications et de l'électronique. Le groupe a été récemment choisi pour fournir le "cerveau" électronique de prochaine génération du F-35, le chasseur-bombardier multirôles des forces américaines, mais aussi de plus de 1.500 systèmes portables de communication pour l'armée. C'est aussi un fournisseur des forces spéciales des Etats-Unis.

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars lors de l'exercice 2018 clos en juin, compte environ 17.500 employés et est présente dans une centaine de pays, selon son site internet.

L3 Technologies a pour sa part réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars en 2017 et est aussi un important fournisseur du Pentagone.

L'entreprise fusionnée --sous le nom de L3 Harris Technologies, Inc. -- sera la sixième entreprise de défense aux Etats-Unis et l'une des 10 plus importantes sur le plan mondial, avec 48.000 employés et des clients dans une centaine de pays.

En 2018, la nouvelle entreprise combinée escompte un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars pour un bénéfice avant intérêts et impôts de 2,4 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible de 1,9 milliard, précise le communiqué.

Les synergies avant impôts sont estimées à 500 millions de dollars, tandis que les économies réalisées par la fusion (élimination de redondances, consolidation des sièges, etc) devraient atteindre 300 millions de dollars dans la troisième année.

L3 Harris Technologies compte investir 450 millions de dollars en cash pour arriver à réaliser ces synergies sur les trois prochaines années.

La fusion devrait être achevée à la mi-2019.

L3 Harris Technologies sera basé à Melbourne en Floride.

Chacune des deux entreprises apporte 6 directeurs au conseil d'administration de 12 personnes.

Le PDG de Harris, William M. Brown, en sera le président et le directeur général tandis que l'actuel PDG de L3, Christopher Kubasik, sera vice-président du CA et directeur général adjoint pendant deux ans après la fusion. A la suite de quoi il prendra les rênes du CA et de la direction de l'entreprise.

