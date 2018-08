The Hartford : signe un accord pour l'acquisition de Navigators, un souscripteur spécialisé international

The Hartford vient de signer un accord définitif pour l'acquisition de l'intégralité des actions ordinaires en circulation de The Navigators Group, Inc. (NASDAQ: NAVG), un souscripteur spécialisé international, pour 70 dollars l'unité, soit 2,1 milliards de dollars en liquidités. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises, et reste soumise à l'approbation des actionnaires de Navigators et aux autres clauses usuelles de finalisation, y compris les approbations réglementaires. L'acquisition devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2019.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de Navigators, et nous sommes convaincus qu'elle atteindra les objectifs stratégiques et financiers de The Hartford", déclare Christopher Swift, président du conseil et chef de la direction de The Hartford. "Cette acquisition élargit notre gamme de produits et notre portée géographique et étoffe nos équipes aguerries en souscription, tout en renforçant notre proposition de valeur pour nos agents et nos clients. Nous sommes optimistes quant aux opportunités de croissance combinées et anticipons des retours attractifs."

Créé en 1974, Navigators est un chef de file reconnu dans les industries de la marine, de la construction et de l'énergie, ainsi que dans l'assurance complémentaire risques divers et responsabilité complémentaire aux États-Unis. En plus d'une présence établie chez Lloyd’s, la société dispose également d'activités de souscription en pleine expansion en Europe, Asie et Amérique latine. La société exploite actuellement trois segments commerciaux: U.S. Insurance (58 pour cent des primes émises brutes de 2017), International Insurance (29 pour cent) et Global Reinsurance (13 pour cent). 1

Doug Elliot, président de The Hartford, ajoute: "Cette transaction rapproche deux entreprises présentant de rigoureuses cultures de souscription et un engagement partagé en faveur de l'innovation, la performance financière et l'embauche et la rétention des meilleurs talents. Ensemble, nous pourrons exploiter une gamme plus complète de produits et de services via un réseau de distribution inégalé s'appuyant sur nos capacités combinées en matière de souscription et de déclaration et de maîtrise des risques, et optimisées par la solide réputation de la marque The Hartford."

Navigators est basé à Stamford, dans le Connecticut, et dispose de 22 bureaux aux États-Unis et huit à l'international. La société emploie environ 820 personnes à l'échelle mondiale, qui rejoindront The Hartford à la finalisation. Environ 600 employés sont basés aux États-Unis, et 150 aux Royaume-Uni.

"Nous nous réjouissons à l'idée d'incorporer les capacités spécialisées de Navigators à celles de The Hartford", déclare Stanley A. Galanski, président et chef de la direction de Navigators. "En rejoignant The Hartford et en exploitant la solidité de son bilan comptable et la qualité de ses produits d'assurance commerciale, nous créerons des opportunités prometteuses afin de générer une croissance accrue pour nos courtiers et nos assurés."

The Hartford dispose de suffisamment de ressources pour financer le prix total d'achat d'environ 2,1 milliards de dollars, mais considérera des sources alternatives de capital avant la finalisation. The Hartford ne prévoit pas d'émettre d'actions ordinaires en connexion avec l'acquisition.

The Hartford anticipe que l'acquisition générera sur la durée un retour attractif. L'impact de l'acquisition sur les résultats financiers consolidés 2019 et 2020 de The Hartford dépendra de divers facteurs, y compris de la date de finalisation, de la clôture des impacts sur la comptabilité d'acquisition, y compris la fixation des écarts de consolidation et d'autres actifs incorporels à la finalisation, les coûts d'intégration, et les frais liés à l'acquisition, y compris les coûts transactionnels et les changements dans les réserves pour pertes ou d'autres articles de bilan de Navigators.

L'acquisition devrait produire une diminution négligeable du résultat net 2019, avant de considérer l'impact des charges liées à l'acquisition, qui n'ont pas encore été finalisées. En excluant les charges liées à l'acquisition et les coûts d'intégration*, la société prévoit que l'acquisition aura un effet immédiatement relutif sur le résultat net de 2019.

Pour 2020, The Hartford prévoit que l'acquisition aura un effet relutif entre 30 et 75 millions de dollars sur le résultat net, et entre 60 et 95 millions de dollars sur les bénéfices de base. Cela comprend une contribution de Navigators entre 80 et 125 millions de dollars sur le résultat net, et entre 110 et 145 millions de dollars sur les bénéfices de base, équilibrés par une réduction d'environ 50 millions de dollars du résultat d'investissement net de The Hartford, après impôt, en raison des liquidités utilisées pour financer l'acquisition. Toutes ces estimations sont préliminaires et seront mises à jour en fonction des conditions de marché, plans d'affaires, résultats financiers et autres développements entre aujourd'hui et la finalisation.

The Hartford organisera un webcast et une téléconférence pour évaluer l'acquisition, à 8h30 EDT, le 22 août 2018. Pour suivre la téléconférence, veuillez composer le 877 685 7362 (États-Unis) ou le 478 219 0241 (depuis l'international), puis le code 6087567. Le webcast en direct (écoute uniquement) est accessible via la section Investor Relations du site internet de The Hartford à l'adresse https://ir.thehartford.com. Un enregistrement et une transcription seront mis à disposition pendant au moins 90 jours.

Citigroup Global Markets Inc. a agi en qualité de conseiller financier principal auprès de The Hartford, et Deutsche Bank Securities Inc. a également fourni des conseils financiers. Mayer Brown a fourni des conseils juridiques à The Hartford.

Des informations complémentaires relatives à la transaction sont disponibles sur le site internet de The Hartford à l'adresse https://www.thehartford.com, y compris un exposé résumant les principales clauses financières et les avantages de l'acquisition, et dans les rapports actuels sur formulaire 8-K déposés aujourd'hui auprès de la Securities and Exchange Commission par The Hartford et Navigators.

À propos de The Hartford

The Hartford est un chef de file de l'assurance des biens et multirisques, des avantages collectifs et des fonds communs. Avec plus de 200 ans d'expertise, The Hartford est largement reconnu pour son excellence de services, ses pratiques durables, sa fiabilité et son intégrité. Pour de plus amples renseignements sur la société et sa performance financière, veuillez visiter https://www.thehartford.com. Suivez-nous sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/TheHartford_PR.

The Hartford Financial Services Group, Inc., (NYSE: HIG) opère par l'entremise de ses filiales sous le nom de marque The Hartford. Son siège se trouve à Hartford, dans l'État du Connecticut. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la mention légale de The Hartford.

HIG-F, C

*Désigne un indicateur financier non calculé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus (non-PCGR). Veuillez vous reporter à la section ci-dessous intitulée "Informations relatives aux mesures financières non-PCGR" pour des informations complémentaires, y compris la mesure PCGR américaine la plus directement comparable.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations formulées dans ce communiqué de presse doivent être considérées comme des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs englobent les futurs résultats opérationnels et les projections de The Hartford concernant l'impact de l'acquisition de Navigators. Nous avertissons les investisseurs que ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance à venir, et que les résultats réels peuvent varier de manière substantielle.

Les facteurs susceptibles de provoquer une différence, potentiellement substantielle, des résultats réels de The Hartford par rapport aux énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter: (i) l'obtention des approbations réglementaires pour la transaction; (ii) la finalisation réussie de la transaction dans les délais estimés; (iii) l'incapacité à concrétiser les synergies attendues de la transaction ou des retards dans sa réalisation; (iv) les impacts sur la comptabilité d'acquisition, y compris la fixation des écarts de consolidation et d'autres actifs incorporels à la finalisation; (v) les frais d'intégration; (vi) les charges liées à l'acquisition, y compris les coûts de transaction et les changements dans les réserves pour pertes ou d'autres articles de bilan de Navigators considérés comme nécessaires à la finalisation; (vii) les conditions sectorielles; et (viii) les autres facteurs décrits dans les communiqués de presse et les dossiers SEC de The Hartford, y compris ceux mentionnés dans le communiqué de presse de The Hartford publié le 26 juillet 2018, les rapports trimestriels de The Hartford sur formulaire 10-Q, le rapport annuel 2017 de The Hartford sur formulaire 10-K, et d'autres dossiers déposés par la Société auprès de la "Securities and Exchange Commission" américaine. La Société rejette toute obligation de mise à jour du présent communiqué, qui n'est valable qu'à la date d'aujourd'hui.

Informations et liens supplémentaires

The Hartford peut, de manière périodique, utiliser son site internet pour diffuser des informations d'intérêt. Les informations financières et autres informations importantes concernant The Hartford sont régulièrement disponibles sur son site internet à l'adresse https://ir.thehartford.com. En outre, vous pouvez recevoir automatiquement des alertes via courrier électronique, ainsi que d'autres informations relatives à The Hartford, lorsque vous indiquez votre adresse électronique via la section "Email Alerts" à l'adresse https://ir.thehartford.com.

Informations relatives aux mesures financières non-PCGR

Ce communiqué de presse comprend l'indicateur financier des bénéfices de base, qui ne découle pas des principes comptables généralement reconnus ("PCGR"). La Société emploie l'indicateur des bénéfices de base pour aider les investisseurs à analyser l'impact projeté de l'acquisition sur la performance opérationnelle de la Société sur les périodes présentées. Selon la Société, les bénéfices de base fournissent aux investisseurs une mesure précieuse de la performance des activités en cours de la Société, étant donné qu'ils révèlent les tendances de nos activités de service d'assurance et financier, qui pourraient perdre en visibilité si étaient inclus l'effet net de certains gains et certaines pertes de capital, certains coûts de restructuration et autres, les coûts d'intégration et de transaction relatifs à une entreprise acquise, le règlement de régimes de retraite, les pertes sur l'extinction d'une dette, les gains et pertes sur les transactions de gains de réassurance, les bénéfices d'impôts sur le revenu provenant d'une réduction sur la provision pour moins-value des impôts différés, l'impact de la réforme fiscale sur l'actif net d'impôts différés, et les résultats des opérations abandonnées. Certains gains et pertes de capital réalisé(e)s sont découlent avant tout de décisions d'investissement et de développements économiques externes, dont la nature et le calendrier ne sont pas reliés aux aspects d'assurance et de souscription de notre activité. De même, les bénéfices de base excluent l'effet de tous les gains et pertes réalisé(e)s (net d'impôt et des effets du coût d'acquisition différé) qui ont tendance à présenter une variabilité élevée d'une période à l'autre, en fonction des conditions du marché de capitaux. Toutefois, la Société pense que certains gains et pertes réalisé(e)s sont entièrement liés à nos opérations d'assurance, et donc les bénéfices de base incluent les gains et pertes réalisé(e)s nets tels que les règlements périodiques nets sur les dérivés de crédit. Ces gains et pertes réalisé(e)s nets sont directement liés à un article de contrepartie inclus dans le compte des résultats, comme par exemple le résultat d'investissement net.

Le bénéfice (la perte) net(te) est la mesure PCGR américaine la plus directement comparable aux bénéfices de base. Les bénéfices de base ne doivent pas être considérés comme un substitut au bénéfice (la perte) net(te) et ne reflète pas la rentabilité générale de l'activité de la société. Dès lors, la Société est d'avis qu'il est utile pour les investisseurs d'évaluer aussi bien le bénéfice (la perte) net(te) que les bénéfices de base pour analyser la performance de la société. Un rapprochement quantitatif entre le bénéfice (la perte) net(te) et les bénéfices (pertes) de base n'est pas calculable sur une base prospective étant donné qu'il n'est pas possible de fournir une prévision fiable des gains et pertes de capital réalisé(e)s, qui varient habituellement de manière substantielle d'une période à l'autre.

Étant donné que le calcul par la Société des bénéfices de base peut différer de mesures similaires utilisées par d'autres sociétés, les investisseurs doivent faire preuve de prudence au moment de comparer les bénéfices de base de la Société avec les indicateurs financiers non PCGR utilisés par d'autres sociétés.

La Société utilise le résultat net, avant les coûts d'intégration et les frais liés à l'acquisition, afin d'aider les investisseurs à analyser la projection de l'impact de l'acquisition sur la performance opérationnelle de la Société pour les périodes présentées. La Société est d'avis qu'il s'agit d'un indicateur précieux pour illustrer l'impact annualisé immédiat que devrait avoir l'acquisition sur les bénéfices, et qui pourrait perdre en visibilité à cause des frais liés à l'acquisition, y compris les coûts de transaction et les changements dans les réserves pour pertes ou d'autres articles de bilan de Navigators que The Hartford pourrait enregistrer à la finalisation. Le bénéfice (la perte) net(te) est l'indicateur PCGR américain le plus directement comparable.

1 Source: rapport annuel 2017 de Navigators sur formulaire 10-K et rapports trimestriels sur formulaire 10-Q déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, et autres informations fournies par Navigators.

