Harvest : OPAS ouverte ce jeudi

04/04/2019 | 13:55

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Harvest, déposée par Lazard Frères Banque et Alantra Capital Markets pour le compte de Winnipeg Participations, est ouverte de ce 4 au 26 avril inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 85 euros la totalité des 407.312 actions existantes non détenues par lui, soit 28,97% du capital et 22,76% des droits de vote de cette société.



Une procédure semi-centralisée par Euronext Paris est mise en place afin de permettre la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage des actionnaires vendeurs. Euronext Paris fera connaître les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.



