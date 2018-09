Harvest : Patrimonia 2018 – Harvest aux côtés des CGPI pour développer le conseil et faire face aux obligations réglementaires

Save the date

Paris, le 6 septembre 2018

Patrimonia 2018 - Harvest aux côtés des CGPI pour développer le conseil et faire face aux obligations réglementaires

Les 27 et 28 septembre prochains, Lyon accueille la Convention Patrimonia qui viseà préparer aux métiers de demain, présenter des solutions clés en main, mettre à jour les connaissances et identifier des formations validantes.

Harvest, numéro 1 de l'édition de solutions digitales pour les métiers du conseilfinancier et patrimonial sera présent sur les stands G48 et G50 pour y présenter lesnouveautés sur ses différentes gammes de produits : BIG, O2S et MoneyPitch. Sesexperts partageront également leur expérience et leur expertise autour de la mise enconformité réglementaire et la place des services digitaux dans le conseilpatrimonial.

Dans le cadre de la 25ème édition de Patrimonia, qui aura pour thème « Investir pour changer le monde », Harvest anime deux ateliers conseils :

 MoneyPitch, le service digital du CGP : partage d'expérience sur ce qu'il vous apporte au quotidien.

Cette table ronde sera animée par Patrice Henri, Directeur Général Délégué, Harvest, Pierre-Antoine Poussier, Associé Gérant, Financiale Gestion Privée et Pascal Pineau, Associé fondateur, Métisse Finance.

Jeudi 27 septembre de 14h à 15h en salle Rhône 3a.

 Après MIF2, DDA entre en vigueur : O2S continue à vous assister sur la conformité.

Atelier animé par Nadir Amrouche, Directeur de Marché, Harvest et Gwenael Cauvin, Chef de Projet Métier, Harvest.

Vendredi 28 septembre de 11h30 à 12h30 en salle Rhône 3a.

« La Convention Patrimonia est un temps fort pour nos clients et nos équipes. Cette année, nous présenterons bien sûr nos nouveautés produits concernant notre suite logicielle BIG / O2S / MoneyPitch. Mais c'est un moment privilégié pour répondre aux interrogations liées à l'évolution de la pratique de leur métier et nous apporterons également notre expertise acquise depuis 28 ans sur la réglementation et la mise en conformité », explique Brice

Pineau, Président d'Harvest.

Informations pratiques :

Dates : 27 et 28 septembre 2018

Adresse : Centre des Congrès de Lyon - 50 Quai Charles de Gaulle - 69463 Lyon Stands : G48 et G50

À propos d'Harvest

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 28 ans d'expérience, Harvest accompagne une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes.

Pour en savoir + harvest.fr

La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable. En 2017,

Harvest a réalisé un chiffre d'affaires de 25,8 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs. L'action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Euronext Growth Paris (ISIN :

FR0010207795 - Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.

Pour en savoir + harvest.fr/finance

