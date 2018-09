Harvest : améliore sa rentabilité au 1er semestre

06/09/2018 | 09:21

Harvest affiche au titre du premier semestre un résultat net multiplié par plus de 1,5 à 1,2 million d'euros et une marge d'exploitation en progression de 4,8 points à 12,3%, avec des charges d'exploitation en augmentation nettement inférieure au chiffre d'affaires.



Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires de l'éditeur de solutions digitales pour le conseil financier et patrimonial a augmenté de 12,2% à 13,8 millions d'euros, dont une hausse de 13,9% sur le seul deuxième trimestre.



'Les très bonnes réalisations de ce premier semestre 2018 et le niveau du carnet de commandes, qui s'élève début septembre à 26,7 millions d'euros contre 23,8 millions un an plus tôt, confortent la société dans ses perspectives annuelles', précise-t-elle.



