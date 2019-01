Harvest : expert indépendant nommé pour l'offre

16/01/2019 | 08:00

Harvest indique que son conseil d'administration, réuni le 14 janvier, a accueilli favorablement le principe de l'offre de Five Arrows et a désigné le cabinet Bellot Mullenbach & Associés comme expert indépendant chargé d'établir un rapport sur son caractère équitable.



Il est rappelé que Five Arrows est entré en discussion exclusive avec Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, fondateurs de Harvest, pour racheter leur participation majoritaire représentant 58,3% du capital et 70,1% des droits de vote, à un prix par action de 85 euros.



Après la réalisation de l'acquisition, subordonnée à la consultation des instances représentatives du personnel, la société de reprise déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'AMF au même prix.



