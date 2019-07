Communiqué de presse

Paris, le 11 juillet 2019

Harvest fête ses 30 ans

avec la certification Great Place to Work®

Harvest, numéro 1 de l'édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, vient d'obtenir la certification Great Place to Work® qui repose sur une enquête interne auprès des salariés et sur une évaluation des pratiques managériales.

Pour sa première participation, Harvest a obtenu haut la main la

certification Great Place to Work® qui récompense la qualité de vie au

travail appréciée au quotidien depuis 1989 par ses 270(*) collaborateurs des bureaux de Paris, Bagnolet, Clermont-Ferrand, Sophia Antipolis et Casablanca.

Pour une entreprise comme Harvest dont les réussites ont depuis toujours été portées par le talent, le sérieux et l'implication de l'ensemble de ses collaborateurs, c'est une grande satisfaction d'avoir obtenu la

certification Great Place to Work®. Elle nous permet de montrer à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur : une entreprise qui est devenue

leader sur son marché en gardant vis-à-vis de ses collaborateurs son âme, son cœur et sa forteidentité. Car c'est grâce à eux qu'Harvest est une entreprise jeune mais solide, sage mais innovante … depuis 30 ans », résument Brice Pineau et Jean-MichelDupiot, co-fondateursd'Harvest.

Symbole de la philosophie d'Harvest, qui repose sur les valeurs de fierté, d'implication et de convivialité partagées par ses salariés : son trentième anniversaire s'est tenu au Trianon-ElyséeMontmartre le 29 juin. A l'occasion de cette soirée « We love rock'n'roll », la grande famille queforment l'ensemble des collaborateurs et leurs proches ont chanté lors des concerts de Hubert- Félix Thiéfaine, Joan Jett et Amandine Bourgeois, ont échangé et partagé jusqu'au bout de la nuit… Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, une devise qu'Harvest a fait sienne depuis longtemps !

La certification Great Place to Work ® met un formidable coup de projecteur sur la marque employeur d'Harvest, son attractivité et sa capacité à fidéliser. Notre philosophie ? Quel que soit le métier, nous recherchons avant tout des compétences et des personnalités. Nous recrutons tout aussi bien des ingénieurs que des autodidactes en reconversion professionnelle, des collaborateurs juniors comme plus expérimentés. Notre entreprise est composée de salariés avec des parcours et des regards différents. Cette philosophie contribue à la richesse de l'entreprise », conclut Karine Oliveira, Directrice des Ressources Humaines.

(*) au 31 décembre 2018