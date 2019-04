Harvest : feu vert de l'AMF à l'OPAS

03/04/2019 | 16:03

L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) déposé par Lazard Frères Banque et Alantra Capital Markets, agissant pour le compte de Winnipeg Participations, sur les actions Harvest.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 85 euros la totalité des 407.312 actions existantes non détenues par lui, soit 28,97% du capital et 22,76% des droits de vote de cette société.



Winnipeg Participations a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de cette offre publique dans les conditions qui seront requises par la réglementation qui sera alors applicable.



