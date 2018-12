Harvest : les fondateurs en discussion pour la cession

18/12/2018 | 08:11

Les fondateurs de Harvest, Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, annoncent être entrés en discussion exclusive avec Five Arrows Principal Investments pour lui céder leur participation majoritaire de 58,3% du capital et 70,1% des droits de vote de Harvest.



Cette cession se ferait à un prix par action de 85 euros par action, soit une prime de 17,2% par rapport au dernier cours de clôture avant annonce de l'offre (14 décembre 2018) et 13,2% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes sur 60 jours de bourse.



L'acquisition serait réalisée par une société contrôlée par des fonds gérés par Five Arrows, qui déposerait ensuite un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'AMF, suivie d'un retrait obligatoire si les conditions de seuil de détention étaient remplies.



