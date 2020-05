Harvest : projet d'OPR déposé auprès de l'AMF

07/05/2020 | 15:48

Alantra Capital Markets et Lazard Frères Banque, agissant pour le compte de Winnipeg Participations, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Harvets, projet annoncé le 6 avril dernier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 82.766 actions non détenues par lui, représentant 5,83% du capital et 3,72% des droits de vote de vote de la société, au prix de 90 euros par action.



Il se réserve la possibilité, jusqu'à la date d'ouverture de l'offre, de se porter acquéreur d'actions dans la limite de 24.829 actions, sur la base d'un ordre libellé au prix de l'offre. Il sollicitera à l'issue de la clôture de l'offre la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



