Harvest : retrait obligatoire mercredi prochain

10/07/2020 | 08:18

Alantra Capital Markets et Lazard Frères Banque ont fait connaître à l'AMF que, durant l'offre publique de retrait visant les actions Harvest, du 25 juin au 8 juillet inclus, Winnipeg Participations a acquis 24.433 actions au prix unitaire de 90 euros.



A la clôture de l'offre, Winnipeg Participations détient 1.360.811 actions représentant 95,89% du capital et 94,20% des droits de vote de cet éditeur de logiciels pour le conseil financier et la gestion du patrimoine.



Par conséquent, le retrait obligatoire interviendra le 15 juillet et portera sur 58.333 actions, représentant 4,11% du capital et au moins 2,63% des droits de vote. La suspension de la cotation est maintenue jusqu'à sa mise en oeuvre.



