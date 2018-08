Harvest : traite quotidiennement 70 Md d’encours…

Communiqué de presse

Paris, le 21 août 2018

Conseil patrimonial et financier : Harvest traite quotidiennement 70 milliards d'euros d'encours sur sa plateforme O2S / MoneyPitch dédiée à l'agrégation des portefeuilles d'investissement

Harvest, numéro 1 de l'édition de solutions digitales pour les métiers du conseilfinancier et patrimonial, propose aux professionnels du patrimoine et de la gestionprivée une application en SaaS gérant à la fois l'activité du professionnel - O2S - etl'épargne du particulier - MoneyPitch. O2S permet de réaliser les états de compteclient et de procéder aux audits de portefeuilles pour évaluer la performance desplacements et leur adéquation au profil de risque. MoneyPitch offre aux particuliersune visibilité 360° sur leurs comptes et leur épargne.

O2S, la solution d'agrégation référente sur le marché

O2S, agrégateur de portefeuilles client, a été lancé il y a 10 ans pour répondre à une problématique qui touchait principalement les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Confrontés, en moyenne, à une quinzaine de fournisseurs de produits d'investissements, il leur est impossible de réaliser manuellement la bonne gestion des portefeuilles d'investissement qu'ils proposent à leurs clients. Au fil des années, O2S s'est enrichi d'un puissant CRM patrimonial et de fonctionnalités dédiées à la conformité réglementaire.

La solution est utilisée à ce jour par près de 1500 cabinets CGPI qui élisent depuis 2010 Harvest meilleur éditeur de logiciel (source Palmarès Gestion de Fortune).

En 2017, Harvest a lancé MoneyPitch, une application digitale inédite sur le marché, dédiée à l'épargne du particulier. En agrégeant tous les comptes détenus, elle offre aux particuliers une vision à 360° de leur situation budgétaire, financière et patrimoniale. Embarquée dans O2S comme extranet client du CGPI, cette solution permet une co-construction des solutions patrimoniales entre le client et son conseiller. Elle génère ainsi beaucoup de valeur pour le conseil de ces professionnels du patrimoine.

Des solutions au service de la rentabilité et de la conformité

O2S permet aux professionnels de piloter la conformité réglementaire de leurs dossiers client : KYC, profil de connaissance et d'expérience, profil de risque, gouvernance produit. Tous ces sujets sont gérés par O2S qui se positionne comme l'assistant conformité du professionnel. En complément, MoneyPitch permet d'avoir une vision à 360° de tous les comptes bancaires et d'épargne, autre point exigeant imposé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La solution permet par ailleurs, de gérer la signature électronique, la traçabilité des documents et de s'assurer que toutes les pièces requises sont présentes et valides.

« A ce jour nous équipons toute structure qui souhaite apporter le meilleur conseil patrimonial à son client et gérer de manière proactive et qualitative les investissements et la conformité. Nos équipes œuvrent au quotidien à la bonne intégration des solutions chez nos clients. Qu'il s'agisse de banques privées, de compagnies d'assurances ou de CGPI, chaque utilisateur bénéficie d'un accompagnement adapté via la formation et le back-office » indique Brice

Pineau, Coprésident d'Harvest.

Enfin, Harvest est un acteur de place très impliqué dans l'écosystème patrimonial. Membre fondateur de l'association Penelop, Harvest œuvre pour la normalisation des échanges de données patrimoniales et l'enrichissement des flux d'agrégation, pour une qualité de données nécessaire à l'analyse et au conseil. Cette exigence a permis à Harvest d'obtenir l'agrément ACPR en tant que prestataire d'information sur les comptes dans le cadre de la réglementation DSP2.

Après s'être imposées sur le marché des CGPI, les solutions O2S / MoneyPitch touchent les banques privées pour satisfaire aux enjeux réglementaires et relationnels. Une réponse applicative pour aller vers la co-construction du conseil patrimonial attendue par le client.

À propos d'Harvest

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 28 ans d'expérience, Harvest accompagne une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes.

Pour en savoir + harvest.fr

La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable. En 2017, Harvest a réalisé un chiffre d'affaires de 25,8 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs. L'action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0010207795 - Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.

Pour en savoir + harvest.fr/finance

