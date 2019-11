Taux d'intérêt négatifs : la facture de la crise payée par les épargnants ?

Pour la plupart des Français, la question des taux négatifs apparaît comme un débat technique, dont la conséquence la plus visible leur est favorable. « Bien peu ont conscience que ce que la main du crédit leur donne d'un côté, celle de l'épargne se charge insidieusement de le leur reprendre de l'autre. Quel que soit le niveau de leur patrimoine, les taux négatifs sont une malédiction, qu'aggravent deux facteurs : l'aversion au risque et l'insuffisance de conseil », ajoute Patrice Henri.

Les banquiers centraux ont, à juste titre, déversé des liquidités abondantes et abaissé les taux de référence afin de relancer l'investissement et la consommation en pénalisant une épargne trop importante et trop défensive.

observateur indépendant du marché de l'épargne et du conseil financier tire la sonnette

Champions européens de l'épargne, derrière les Allemands, les Français possèdent plus de 4 100 Md€ d'avoirs financiers1. Outre un matelas de précaution pour faire face aux dépenses imprévues, ils destinent principalement leur épargne à anticiper les besoins liés au vieillissement et à préparer leur retraite2.

Or, plus de 80% de cette épargne est investie en placements de taux et assimilés. Contre toute logique, les épargnants ont affecté sur la dernière année, 99% de leurs 115 Md€1 de flux

d'épargne à cette catégorie avec en placement favori les dépôts à vue (43% du flux) !

Avec un rendement moyen de l'assurance-vie en euros de 1,8% en 2018, un livret A à 0,75%, et des dépôts à vue sans rémunération que certaines banques commencent d'ailleurs à taxer en Europe, 80% de l'épargne des Français s'érode ainsi chaque année (après inflation et fiscalité) » , explique Brice Pineau, Co-Président d'Harvest. « L'appauvrissement de l'épargnant, déjà en marche, va s'accélérer compte tenu des alertes lancées récemment par les assureurs sur les fonds en euro. »

Pourtant le simple constat des performances de long terme devrait pouvoir guider l'épargnant :

1900-2018 des placements actions, obligations et monétaires ont été respectivement de 4,2%, 1,2% et 0,8%. Et par période de 20 ans glissants, ce classement ne se dément pas, malgré les crises financières passées. l'or et de l'immobilier parisien font l'actualité, pourtant, sur les 7 dernières années ils ont progressé de 4 et 19% alors que l'indice constitué des 50 premières capitalisations européennes (Eurostoxx 50) progressait de 38%.

Démocratiser le conseil patrimonial pour sortir de cette impasse !

Comment une telle catastrophe a-t-elle été rendue possible ? Trois explications peuvent être retenues :

La faible compétence financière des épargnants et de leur capacité à évaluer le risque,

La distribution des produits d'épargne par des réseaux qui sont eux-mêmes peu formés,

eux-mêmes peu formés, L'inquiétude générale des épargnants face à l'avenir qui les conduit d'une part à augmenter leur niveau d'épargne et d'autre part à l'affecter sur les placements apparemment les plus sécurisés possibles, au détriment du rendement.

Dès lors qu'un conseil professionnel est fourni aux épargnants, les résultats en sont impressionnants. Ainsi, les détenteurs de plus d'un million d'euros d'actifs financiers, généralement conseillés par des banques privées et réseaux de professionnels, ont vu leur patrimoine s'accroitre de 69% sur dix ans, alors que le patrimoine de l'ensemble des Français a baissé de 6% net d'inflation3.

Dans le contexte actuel et à venir, cette situation risque de s'aggraver : complexité de plus en plus forte des stratégies d'allocation d'actifs et nécessité d'une réactivité plus importante. Seuls des professionnels aguerris pourront naviguer dans cet environnement et en tirer le meilleur parti. Si les banques de réseau ne peuvent évidemment pas accorder la même attention à chacun de leurs clients ni développer à grande