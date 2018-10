Harvest : EuroLand Corporate reste à l'achat

15/10/2018 | 16:10

EuroLand Corporate annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Harvest, notant une 'poursuite de la croissance au T3'.



'Après avoir publié un CA S1 en forte croissance (+12,2% à 13,9 ME), la bonne dynamique se poursuit pour Harvest au T3. Le groupe affiche une progression de +10,3% pour un CA de 6,6 ME. Sur les 9 premiers mois, le CA ressort ainsi à 20,4 ME, en augmentation de 11,6%, en ligne avec nos attentes annuelles (+10,0%). Ces chiffres, permettent au management de confirmer ses objectifs à savoir, une croissance des ventes à deux chiffres et une amélioration de la marge d'exploitation', commente l'analyste.



Ce dernier maintient également son objectif de cours de 97 euros.





