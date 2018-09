Harvest : EuroLand reste à l'achat après les semestriels

07/09/2018 | 10:05

Saluant une 'forte accélération de la rentabilité' au cours du premier semestre 2018, EuroLand Corporate annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre de l'éditeur de logiciels Harvest.



'Fort de ce bon semestre et en dépit de la poursuite des investissements de structuration, le groupe affiche des coûts maîtrisés. Les charges de personnel sont en augmentation de 3,3%, avec un effectif moyen de 234 collaborateurs au 30/06/2018 (vs 231 au 30/06/2017) tandis que les autres charges sont en hausse de 16,0%. La rentabilité progresse fortement avec une croissance du REX de 82,8 % à 1,7 ME (marge d'exploitation de 12,3%)', retient notamment EuroLand Corporate.



En plus de réaffirmer ses prévisions de chiffre d'affaires à 28,4 millions d'euros et de REX à 5,5 millions d'euros, l'analyste maintient son objectif de cours à 97 euros sur le titre Harvest.





