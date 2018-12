La réalisation de l'acquisition serait suivie du dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée au même prix de 85 euros par action

Five Arrows Principal Investments (« Five Arrows ») et Messieurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, fondateurs de la société Harvest SA (ALHVS - FR0010207795), annoncent être entrés en discussion exclusive pour l'acquisition de la participation majoritaire de ces derniers représentant 58,3% du capital et 70,1% des droits de vote de Harvest SA, à un prix par action de 85 euros par action.

Ce prix représente une prime de 17,2% par rapport au dernier cours de clôture avant annonce de l'offre (14 décembre 2018) et 13,2% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes sur 60 jours de bourse.

L'acquisition serait réalisée par une société contrôlée par des fonds gérés par Five Arrows (la "société de reprise"), dans laquelle Messieurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot réinvestiraient une partie du produit de cession.

Messieurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot continueront d'exercer les fonctions de co-Présidents.

Sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel de Harvest SA, la réalisation de l'acquisition pourrait intervenir dans les premiers mois de l'année 2019.

Après l'acquisition des participations (directes et indirectes) de Messieurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot dans Harvest SA, la société de reprise déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers au même prix de 85 euros par action. La société de reprise aurait l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre si les conditions de seuil de détention étaient remplies.

Messieurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot ont saisi Harvest SA du projet d'acquisition de Five Arrows afin que la société puisse réunir son conseil d'administration dans les meilleurs délais. Le conseil d'administration de Harvest devra désigner un expert indépendant qui établira un rapport sur les conditions financières de l'offre dont la conclusion sera présentée sous la forme d'une attestation d'équité.

Messieurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot déclarent : « L'entrée d'un partenaire tel que Five Arrows au capital d'Harvest valide la pertinence de la stratégie mise en place avec l'ensemble de nos collaborateurs, clients et fournisseurs, depuis de nombreuses années. Nous continuerons, avec le même engagement et enthousiasme qui nous ont animés jusque-là, de diriger le groupe de concert avec notre nouveau partenaire ».

Five Arrows déclare : « Nous sommes très heureux d'accompagner le développement du groupe Harvest créé par Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot en 1989. En une trentaine d'années ils en ont fait le leader incontesté du logiciel professionnel à destination des métiers de la gestion patrimoniale, marché dynamique porté par le besoin d'épargne des français et l'environnement réglementaire. Son développement remarquable a été nourri par la vision de ses fondateurs, le dynamisme de ses équipes et des acquisitions stratégiques pour compléter sa gamme de produits. Nous nous inscrivons pleinement dans cette riche histoire et espérons contribuer activement à la croissance du groupe dans les prochaines années »

À propos d'Harvest

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 28 ans d'expérience, Harvest a su gagner la confiance d'une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes…

Pour en savoir + harvest.fr

La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable.

En 2017, Harvest a réalisé un chiffre d'affaires de 25,8 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs.

L'action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Euronext Growth Paris

(ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.

Pour en savoir + harvest.fr/finance

Contacts investisseurs

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr

Euroland Corporate – Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@elcorp.com

Contact presse

Calyptus – Mathieu CALLEUX / Sophie LEVESQUE - 01 53 65 68 68 - harvest@calyptus.net

À propos de Five Arrows Principal Investments

Five Arrows Principal Investments (Five Arrows) est le fonds européen de capital investissement de Rothschild & Co. Avec plus de 1.4 Md€ d'actifs sous gestion et des équipes réparties entre Paris, Londres et Luxembourg, Five Arrows intervient principalement sur le mid-market européen en accompagnant des sociétés avec des positions de marché solidement établies et un potentiel de croissance important. Depuis son lancement en 2010, Five Arrows a réalisé 26 opérations en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Scandinavie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et en Irlande.

Pour en savoir plus : www.rothschildandco.com/fapi

Avertissement : Ne pas diffuser aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud ou en Italie.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Harvest SA et Five Arrows Principal Investments déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Le présent communiqué contient une information susceptible d'avoir constitué une information privilégiée au sens de l'article 7.1 du règlement Abus de marché 596/2014 du 16 avril 2014.

2.5.0.0

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56335-2018-12-17_harvest_cp_five-arrows.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews