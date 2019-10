Harvest, numéro un de l'édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, enregistre au 1er semestre 2019 une croissance de son activité de 10,9% dans un marché en profonde mutation nécessitant la poursuite d'investissements de conformité et de sécurité qui pèsent sur ses marges. Ainsi, au 1er semestre 2019, son résultat d'exploitation est en recul de 41% à 1 005 K€, faisant ressortir une marge d'exploitation de 6,5% (versus 12,3% au 1er semestre 2018).

Croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre 2019 de 10,9 %

Harvest affiche un chiffre d'affaires consolidé en progression de 10,9% à 15,4 M€ au 1er semestre 2019.

Ventilation du CA (k€) % CA S1 2019 Variation S1 2018 Licences 5,4% 824 - 15,6 % 976 Maintenance 43,2% 6 639 + 3,1 % 6 442 SaaS 34,0% 5 226 + 35,4 % 3 860 Prestations forfait 12,5% 1 917 + 5,4 % 1 819 Formation 5,0% 770 - 0,5 % 774 Total 100,0% 15 377 + 10,9 % 13 872

Recul de la rentabilité consécutif à la poursuite d'importants investissements

Dans un marché en profonde mutation tant technologique que réglementaire, Harvest a poursuivi au premier semestre sa stratégie d'importants investissements. Ces dépenses d'investissement ont affecté sa marge d'exploitation qui s'élève à 6,5% au 1er semestre 2019 (contre 12,3% un an auparavant).

(en k€) S1 2019 Var. S1 2018 Chiffre d'affaires 15 377 + 10,9 % 13 872 Produits d'exploitation 15 437 + 10,9 % 13 926 Charges d'exploitation 14 432 + 18,0 % 12 224 Résultat d'exploitation 1 005 - 41,0 % 1 702 Marge d'exploitation 6,5% 12,3% Résultat financier 35 - 13,4 % 41 Résultat courant 1 041 - 41,7 % 1 743 Résultat exceptionnel - 55 (ns) -176 Participation des salariés (ns) 22 IS 94 -73,3 % 352 Résultat net 891 - 25,3 % 1 194 Marge nette 5,8 % 8,6 %

Les comptes du 1er semestre 2019 ont été arrêtés par le conseil d'administration réuni le 2 octobre 2019.

Harvest a également intensifié sa politique de recrutement pour accompagner sa croissance et répondre à des contraintes réglementaires croissantes (agrément ACPR, notamment). Avec un effectif moyen de 270 collaborateurs à fin juin 2019 (contre 234 au 30 juin 2018), ses charges de personnel sont en hausse de 20,2% à 10,7 M€.

Les autres achats et charges externes augmentent de 14% en raison notamment (i) du déploiement de l'offre SaaS auprès des clients banques qui entraîne un accroissement des coûts d'infrastructure, de sécurité, de conformité et d'hébergement, (ii) de la progression des loyers depuis la cession des bureaux du siège en septembre 2018, (iii) d'un budget de marketing et communication en croissance et (iv) de certains frais liés à l'OPA.

Après prise en compte d'un IS de 94 K€, le résultat net d'Harvest s'établit à 891 K€.

Au 30 juin 2019, la société dispose d'une trésorerie nette de 10,6 M€, à comparer à 8,5 M€ au 30 juin 2018.

Compte-tenu des résultats du premier semestre 2019 le Conseil d'Administration a décidé de ne pas verser d'acompte sur dividende. Une communication sur le dividende pour l'exercice en cours sera faite après l'arrêté des comptes annuels.

À propos d'Harvest

Harvest (ISIN : FR0010207795 - Mnémo : ALHVS) est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de 30 ans d'expérience, Harvest a su gagner la confiance d'une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPI, experts-comptables, avocats fiscalistes…

Pour en savoir + harvest.fr/finance

Contacts investisseurs

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr

Euroland Corporate - Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@elcorp.com

