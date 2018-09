Harvest : Un premier semestre de forte croissance validant la stratégie

Poursuite de la dynamique de croissance : +12,2% à 13,8 M€

Résultat d'exploitation en hausse de plus de +80%

Augmentation de l'acompte sur dividendes de 0,40 à 0,50 €

Harvest, numéro 1 de l'édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires et des résultats en forte progression pour le premier semestre 2018.

Forte croissance du chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : +12,2% à 13,8 M€

Au deuxième trimestre 2018, Harvest poursuit sa dynamique de croissance engagée fin 2017 en enregistrant une progression de son chiffre d'affaires de +13,9% à 7,1 M€.

Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 13,8 M€ en hausse de +12,2%.

Chiffre d'affaires (k€) 2018 Variation 2017 1er trimestre 6 727 + 10,6 % 6 083 2e trimestre 7 145 + 13,9 % 6 275 1er semestre 13 872 + 12,2 % 12 358

Les ventes de la société sont portées par O2S, déjà solution de référence pour les CGPI, qui confirme désormais son succès auprès de grands-comptes : sociétés de gestion et banques privées.

Outil de transformation digitale, la solution O2S/MoneyPitch est au cœur du dispositif d'innovation d'Harvest apportant une valeur ajoutée unique pour l'ensemble des clients d'Harvest.

Ventilation du CA (k€) % CA S1 2018 Variation S1 2017 Licences 7,0% 976 -21,0 % 1 236 Maintenance 46,4% 6 442 +5,9 % 6 084 SaaS 27,8% 3 860 +31,0 % 2 945 Prestations forfait 13,1% 1 819 +21,0 % 1 504 Formation 5,6% 774 +31,6 % 589 Total 100,0% 13 872 + 12,2 % 12 358

La hausse des prestations au forfait (+21% à 1,8 M€) est notamment liée au développement de l'activité sur les grands comptes, pour lesquels l'intégration nécessite plus de développements spécifiques.

Par ailleurs, l'activité formation (+32% à 774 K€) est largement tirée par les revenus du eLearning, triplés par rapport au 1er semestre 2017.

Belle progression des résultats semestriels

La croissance du chiffre d'affaires, couplée à une gestion rigoureuse des dépenses, permet à Harvest d'enregistrer une forte progression de ses résultats semestriels.

(en k€) S1 2018 Var. S1 2017 Chiffre d'affaires 13 872 + 12,2% 12 358 Produits d'exploitation 13 926 + 12,2% 12 416 Charges d'exploitation 12 224 + 6,4% 11 485 Résultat d'exploitation 1 702 + 82,8% 931 Marge d'exploitation 12,3% - 7,5% Résultat financier 41 + 142,5% 17 Résultat courant 1 743 + 83,9% 948 Résultat exceptionnel - 176 (ns) -47 Participation des salariés 22 (ns) - IS 352 + 217,3% 111 Résultat net 1 194 + 51,0% 790 Marge nette 8,6% 6,4%

Les comptes du 1er semestre 2018, audités par les commissaires aux comptes, ont été arrêtés par le conseil d'administration réuni le 3 septembre 2018.

Sur le semestre, Harvest a poursuivi ses investissements de structuration et de conformité tout en contrôlant ses coûts. Ainsi, en dépit d'une légère hausse de charges de personnel (+283 K€) et des achats et charges externes (+440 K€), les charges d'exploitation progressent à un rythme nettement inférieur au chiffre d'affaires permettant ainsi à Harvest d'augmenter significativement ses niveaux de rentabilité.

Au 30 juin 2018, le résultat d'exploitation atteint 1,7 M€ en progression de 82,8%. La marge d'exploitation progresse ainsi de 4,8 points à 12,3% contre 7,5% au premier semestre 2017.

Malgré un résultat exceptionnel négatif et une hausse importante de l'impôt sur les sociétés sur le semestre, le résultat net est multiplié par plus de 1,5 et s'élève à 1,2 M€.

L'effectif moyen au 30 juin 2018 est de 234 salariés contre 231 au 30 juin 2017.

Au 30 juin 2018, la société dispose d'une trésorerie nette de 8,5 M€ comparé à 6,4 M€ au 30 juin 2017.

Acompte sur dividende

Poursuivant une politique active de distribution, Harvest versera un acompte sur dividende de 0,50 €, supérieur à celui des années précédentes (0,40 €).

Le versement de cet acompte sera effectif le 18 octobre prochain.

Perspectives

Les très bonnes réalisations de ce premier semestre 2018 et le niveau du carnet de commandes, qui s'élève début septembre à 26,7 M€ contre 23,8 M€ un an plus tôt, confortent la société dans ses perspectives annuelles.

Harvest réitère ainsi son objectif de croissance de ses ventes à deux chiffres pour 2018 accompagnée d'une amélioration de sa marge d'exploitation afin de revenir progressivement vers ses niveaux historiques de profitabilité, tout en continuant à investir pour accompagner sa croissance et rester un acteur de référence en matière de technologie et de conformité.

La société vient par ailleurs de céder l'immeuble de son siège social, ce qui devrait générer au 2e semestre un flux de trésorerie positif de 4 M€ et une plus-value comptable d'environ 1,6 M€.

Le nouveau produit d'agrégation MoneyPitch, destiné aux épargnants en compte chez les clients d'Harvest, connaît un démarrage prometteur auprès des CGPI et des banques. Le succès d'O2S - dont l'installation constitue la première étape pour la mise en place de MoneyPitch - auprès des grands comptes permettra d'accélérer la diffusion du produit sur cette catégorie de clientèle.

Agenda financier

11 octobre 2018 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

19 février 2019 Chiffre d'affaires annuel 2018

14 mars 2019 Résultats annuels 2018

À propos d'Harvest

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 28 ans d'expérience, Harvest a su gagner la confiance d'une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes…

Pour en savoir +

La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable.

En 2017, Harvest a réalisé un chiffre d'affaires de 25,8 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs.

L'action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Euronext Growth Paris

(ISIN : FR0010207795 - Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.

Pour en savoir +

