HASBRO : flambe après des résultats meilleurs que prévu

Hasbro bondit de 13% à 106,03 dollars, un nouveau record pour cette année, après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le fabricant de jouets a vu son bénéfice net reculer de près de 11% au deuxième trimestre, à 60,299 millions de dollars ou 48 cents par action. Le consensus Zacks était de 29 cents par action. Ajustée des coûts liés à la faillite de Toys“R”Us, qui a notamment forcé Hasbro à prendre des mesures pour réduire ses stocks d'invendus, et des charges de restructuration, sa marge opérationnelle est ressortie à 9,7% alors qu'elle était attendue à 6,6%.De même, les ventes trimestrielles d'Hasbro ont moins baissé que prévu : -7% à 904,5 millions de dollars contre un consensus Zacks de 844,2 millions de dollars.Trois divisions sur quatre ont mieux résisté que prévu aux vents contraires qui ont soufflé au deuxième trimestre. Ainsi, les Marques franchisées (Franchise Brands) ont vu leur chiffre d'affaires reculer de 8% à 506,5 millions de dollars. Les analystes en attendaient 452 millions. Les marques Monopoly et Magic ont bien marché mais la baisse des ventes de la franchise Transformers a été plus forte. Elle s'explique notamment par la base de comparaison défavorable puisqu'elle avait été soutenue, au deuxième trimestre 2017, par la sortie du film correspondant.Les Marques partenaires (Partners Brands) ont baissé de 10% à 208 millions de dollars et les Marques émergentes (Emerging Brands) de 1% à 55,6 millions. Le consensus était respectivement de 223 et 54 millions de dollars.Enfin, la division Hasbro Gaming a stabilisé son chiffre d'affaires à 134,3 millions de dollars, contre un consensus de 124 millions.