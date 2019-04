Hasbro : en forte hausse après ses trimestriels

23/04/2019 | 15:56

Hasbro bondit de 14% en début de séance à Wall Street après la présentation d'un bénéfice net trimestriel en hausse à 26,7 millions de dollars, soit 21 cents par action, là où le consensus anticipait une perte de 11 cents par action.



A 732,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe américain de jouets au titre des trois premiers mois de l'année a augmenté de 2% en données publiées et même de 6% hors effets de changes.



'Nous commençons à voir s'améliorer nos marchés commerciaux, notamment aux Etats-Unis et en Europe', commente le PDG Brian Goldner. 'Nous sommes en voie de réaliser une croissance rentable sur l'année 2019'.



