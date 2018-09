Hasbro : gagne 1,3%, Jefferies voit un potentiel de 50%

14/09/2018 | 17:12

Les actions du groupe américain Hasbro progresse de 1,3% à la Bourse de New York profitant d'une analyse positive de Jefferies sur le titre.



Jefferies a déclaré qu'il maintenait sa recommandation 'Achat' sur l'action et confirmait son objectif de cours à 120 dollars.



Le bureau d'analyses a également déclaré qu'il voyait maintenant un potentiel de hausse du titre de 50% au cours des deux prochaines années.



'Les ventes de jouets devraient progresser et générer de solides flux de trésorerie, soutenus par un pipeline de marques et de produits de qualité supérieure', a déclaré Jefferies dans sa note du jour.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.