Hasbro : Jefferies très optimiste pour le titre

L'analyste Jefferies confirme ce mardi sa recommandation “achat” sur le titre Hasbro, évoquant même un potentiel de hausse de l'ordre de +40% pour celui-ci d'ici un ou deux ans, grâce aux jeux électroniques et à la plateforme multimédia eOne.



“Le jeu électronique offre déjà quelques avantages en termes de volume, mais il y a encore plus de potentiel et nous pensons que ces facteurs pourraient générer environ 9 dollars de BPA pour l'exercice 2022”, apprécie notamment le broker, pour qui Hasbro est un “top choix”.



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 130 dollars sur le titre.





