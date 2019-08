HASBRO : rachète Entertainment One

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hasbro va racheter le britannico-canadien Entertainment One (eOne), qui produit notamment Peppa Pig, dans le cadre d'une opération entièrement en espèces évaluée à environ 3,3 milliards de livres sterling ou 4 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'eOne recevront 5,60 livres sterling en espèces pour chaque action ordinaire d'eOne, ce qui représente une prime de 31% par rapport au prix moyen pondéré sur 30 jours au 22 août 2019."L'acquisition renforcera la position de Hasbro en tant que l'un des leaders mondiaux du jeu et du divertissement, en ajoutant au solide portefeuille de Hasbro des marques préscolaires bien-aimées et d'envergure mondiale dont le succès a fait ses preuves", a précisé le groupe.L'opération sera financée par de la dette et vente de nouvelles actions, à hauteur de 1 à 1,25 milliard de dollars.