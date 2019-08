Hasbro : acquisition du propriétaire de la marque 'Peppa Pig'

23/08/2019 | 12:33

Hasbro a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition du studio d'animation britannique Entertainment One (eOne) pour un montant de l'ordre de quatre milliards de dollars.



Le fabricant américain de jouets, qui détient les marques 'Mon petit poney' et 'Transformers', explique que l'opération va lui permettre de renforcer son catalogue en ajoutant deux franchises particulièrement appréciées par les enfants d'âge préscolaire, 'Peppa Pig' et 'Pyjamasques'.



Hasbro évoque par ailleurs le potentiel d'autres marques en cours de développement chez eOne, dont le dessin animé 'Ricky Zoom' qui sera diffusé sur la chaîne américaine Nickelodeon à partir de la rentrée.



Hasbro s'attend ainsi à ce que la transaction lui permette de générer des synergies évaluées à environ 130 millions de dollars d'ici à 2022.



Aux termes de l'opération, il est prévu que les actionnaires d'eOne reçoivent 560 pence en cash pour chacune de leurs actions, un prix représentant une prime de 30% par rapport à la moyenne de l'action au cours des 30 dernières séances.



Le cours de l'action s'envole actuellement de plus de 32% à la Bourse de Londres, cotant 587 pence.



