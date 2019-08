Hasbro : le plastique progressivement banni des emballages

20/08/2019 | 16:21

Hasbro dit avoir l'intention de réduire à compter de l'an prochain le recours au plastique au sein de ses emballages, dans le cadre de la mise en place d'une conception 'plus durable' de son activité.



Le fabricant de jouets américain affirme vouloir éliminer l'utilisation de sacs en polyéthylène, de bandes élastiques et de films blisters de tous ses emballages d'ici à la fin 2022.



Le groupe rappelle avoir commencé à utiliser l'an dernier les plastiques d'origine végétale BioPET.



Hasbro souligne également avoir lancé un programme de recyclage de jouets usagés, que son partenaire TerraCycle transforme en aires de jeux, en pots de fleurs et en bancs publics.



