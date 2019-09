Hasbro : présente Mme. Monopoly – le premier jeu de la franchise du même nom, qui célèbre les pionnières

Hasbro marque l'événement en surprenant les jeunes inventrices et entrepreneuses avec de l'argent REEL à investir dans leurs futurs projets

Aujourd'hui, Hasbro, Inc. présente le tout premier jeu de la franchise Monopoly à célébrer les pionnières, avec le lancement de Mme Monopoly. Cette version du jeu correspond à la première fois de l'histoire de la franchise qu'un nouveau personnage figure sur la couverture du jeu - et, alors que M. Monopoly est un magnat de l'immobilier, Mme Monopoly est une défenseuse dont la mission consiste à miser sur les entrepreneuses.

Mme. Monopoly a été créée pour inspirer tout le monde, jeunes et anciens, car le jeu met en vedette des femmes qui ont défié le statu quo. Pour cette occasion, au lieu de gains en monnaie Monopoly, Hasbro a surpris les jeunes inventrices et entrepreneuses en leur décernant la reconnaissance dont elles méritent - environ 20.580 USD d'argent REEL visant à nourrir leur esprit inventif et à faire avancer leurs projets - une somme d'argent correspondant à celle, factice, du jeu Monopoly. Vous pouvez regarder leur réaction à l'annonce de cette surprise ici. Toutes les jeunes inventrices proviennent d'origines très diverses, mais possèdent un objectif commun: celui d'aider les autres à utiliser leurs inventions:

Sophia Wang, une jeune fille de 16 ans originaire du Connecticut, a inventé un dispositif permettant de détecter des gouffres avant qu'ils ne se produisent, et, au bout de deux ans de travail, son prototype est désormais précis à 93%. Elle espère le faire breveter et le mettre à disposition des communautés de Floride exposées aux gouffres.

Gitanjali Rao, un jeune garçon de 13 ans originaire de Denver, a créé une invention qui aide à détecter le plomb dans l'eau potable, afin que les particuliers puissent réaliser le test eux-mêmes et en obtenir plus rapidement les résultats. Son objectif est de créer un appareil portable bon marché et facile à utiliser, afin que les personnes du monde entier puissent l'utiliser.

Ava Canney, une jeune Irlandaise de 16 ans, a inventé un spectomètre qui mesure la quantité de colorant présente dans les cofiseries et les sodas. Après avoir étudié les effets nocifs des additifs dans notre alimentation, Ava a décidé d'aider les gens à prendre des décisions informées au sujet des toxines qu'ils absorbent via la nourriture.

"Par l'intermédiaire du lancement de Mme Monopoly et l'argent reçu par ces jeunes femmes afin d'investir dans leurs projets futurs, nous souhaitons reconnaître et célébrer les nombreuses contributions faites par les femmes à notre société, et celles qu'elles continuent de réaliser au quotidien," a déclaré Jen Boswinkel, directeur principal de la Stratégie globale de marque et du Marketing chez Hasbro.

Mme. Monopoly, qui sera dans les rayons dès la mi-septembre, confère une nouvelle signification à la franchise - les biens immobiliers étant remplacés par des inventions et des innovations révolutionnaires, rendues possibles par des femmes tout au long de l'histoire. Au lieu de construire des maisons, vous construisez des sièges sociaux d'entreprise. D'inventions allant de la Wifi aux biscuits aux brisures de chocolat, en passant par le chauffage solaire et les sous-vêtements modernes, Mme Monopoly célèbre tout ce qui va des avancées scientifiques aux accessoires quotidiens - tous créés par des femmes.

Mme. Monopoly est également le tout premier jeu dans lequel les femmes sont mieux rémunérées que les hommes – un effet amusant de ce jeu qui créé un monde dans lequel les femmes disposent de cet avantage dont bénéficient souvent les hommes. Cependant, si les hommes jouent bien leurs cartes, ils peuvent très bien gagner davantage d'argent, eux aussi.

Mme. Monopoly est disponible en pré-commande chez Walmart et sera disponible chez la plupart des détaillants nationaux et dans certains pays du monde à compter de septembre 2019, pour un prix de vente au détail suggéré de 19,99 USD.

A propos de Hasbro

Hasbro (NASDAQ: HAS) est une société mondiale engagée dans la création des meilleures expériences de jeu au monde. Des jouets aux jeux de société, en passant par les programmes télévisés, les films, les jeux numériques et un programme de licences de produits de consommation, Hasbro offre tout un éventail de façons de faire l'expérience de ses marques emblématiques, dont NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, MAGIC: THE GATHERING and POWER RANGERS, ainsi que des marques de partenaires haut de gamme. Par l'intermédiaire de ses labels de films, Allspark Pictures et Allspark Animation, Hasbro créé ses marques à l'échelle mondiale via une narration de belles histoires et un contenu sur tous les écrans. Par l’entremise de l’engagement de la société en matière de responsabilité sociale d’entreprise et la philanthropie, Hasbro s'engage à faire du monde un endroit meilleur pour les enfants et leurs familles. Hasbro s'est classée 13e au palmarès 2019 des meilleures entreprises citoyennes dressé par CR Magazine, et a été nommée l'une des sociétés les plus éthiques au monde ® par le Ethisphere Institute pour les huit dernières années. Pour en savoir plus, consultez www.hasbro.com et suivez-nous sur Twitter (@Hasbro) et Instagram (@Hasbro).

