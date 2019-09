HAULOTTE GROUP : Gilbert Dupont dégrade à Alléger

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont est passé d'Accumuler à Alléger sur Haulotte Group et abaisse son objectif de cours de 9 à 6 euros. Le groupe a publié un premier semestre meilleur qu'anticipé hier soir, mais les anticipation du deuxième semestre et le discours prudent pour 2020 confirment selon le broker une inflexion de tendance. "Tout comme Manitou, Haulotte est une pure cyclique et demeure en première ligne en cas de retournement", note l'analyste.