HAULOTTE GROUP : chiffre d'affaires au premier trimestre en recul de 19%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Haulotte a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en recul de 19% (à taux de change constant) de 132,9 millions d'euros contre 163,2 millions sur la même période de l'année précédente. Le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges ajoute, qu'étant donné les incertitudes relatives à la durée et l'ampleur de la crise sanitaire liée au Covid-19, la société a décidé de suspendre, à ce stade, sa guidance financière pour l'année 2020. L'entreprise précise qu'elle communiquera de nouveaux éléments dès que les conditions le permettront.Le groupe indique qu'il a d'ores et déjà pris toutes les mesures nécessaires pour gérer au mieux les premières conséquences de cette crise sans précédent et lui permettre d'en aborder de manière sereine les prochaines étapes.