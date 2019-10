HAULOTTE GROUP : ne devrait plus être en mesure de tenir ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Haulotte Group a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 135,3 millions d'euros en hausse de +4% par rapport à la même période de l’exercice précédent, dans un marché dont les signes de ralentissement s’accumulent. Ainsi, dans un contexte macro-économique toujours plus incertain, Haulotte a indiqué qu'il ne devrait plus être en mesure de tenir ses objectifs annuels de croissance des ventes et du résultat opérationnel courant voisine de +10% (hors gains et pertes de change).