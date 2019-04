HAULOTTE : bond de 17% des revenus au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Haulotte Group a réalisé à fin mars 2019 son meilleur trimestre d’activité depuis 10 ans, lui permettant d’afficher un chiffre d’affaires consolidé de 163,2 millions d'euros, en croissance de 17%. En Europe, dans un marché global en légère croissance, le spécialiste des machines d'élévation de personnes et de charges poursuit la progression de ses ventes à +20 %, tirée par la grande majorité des pays à l’exception de la Grande-Bretagne.En Amérique du Nord, la croissance du chiffre d'affaires est également de 20%, portée par un net rebond de l'activité d'échafaudage, l'activité de nacelles élévatrices affichant une croissance de 4% dans un marché en léger recul sur ce début d'année.L'Amérique Latine continue sur sa dynamique des trimestres précédents, lui permettant de présenter une hausse de ses ventes de 21%, tirée principalement par le Brésil.La zone Asie-Pacifique a connu, en revanche, une situation plus contrastée, en recul de 3%, affectée par un ralentissement au Moyen-Orient et plus particulièrement en Turquie, malgré la progression d'activité observée en Australie.Au total, l'activité de vente d'engins ressort à +19% par rapport au 1er trimestre 2018. L'activité de services affiche une croissance de 4% et celle de location de 10%.Ce bon début d'année permet à Haulotte Group de confirmer sa prévision de croissance de chiffre d'affaires voisine des 10% pour l'exercice 2019.