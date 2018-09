Haulotte : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Haulotte Group a vu son résultat net bondir de 198% à 19,1 millions d'euros au premier semestre, impacté par la croissance du résultat opérationnel et un environnement des changes plus favorable; en particulier sur le dollar américain. Le résultat opérationnel du spécialiste des nacelles élévatrices est ressorti en croissance de 53% à 26,7 millions, tiré par la cession de l’activité de location en Italie et par un niveau moindre de provisions pour risques.En revanche, le résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) a reculé 11% à 20,3 millions d'euros, principalement impacté par des mix client et géographique moins favorables que la période précédente, la hausse des prix des composants et une croissance des frais fixes liée à la mise en œuvre du nouveau plan stratégique.Le chiffre d'affaires est en progression de 10% à 289,9 millions d'euros. Il a même augmenté de 13% à taux de change constants.Haulotte Group a confirmé ses perspectives pour 2018 et devrait pouvoir afficher une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 10%. Le groupe prévoit aussi un maintien de son résultat opérationnel courant.