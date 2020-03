Haulotte : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Haulotte Group a publié un résultat opérationnel courant 2019 (hors gains et pertes de change) de 36,1 millions d'euros, en baisse de 3% par rapport à 2018. Le résultat net des activités poursuivies 2019 est en hausse de 18% à 17,7 millions. Le groupe anticipe pour 2020 une baisse de son chiffre d'affaires proche de 10% tout en conservant un niveau de résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) proche de celui de 2019.Le résultat net de l'ensemble consolidé du spécialiste du matériel d'élévation de personnes et de charges pour l'exercice est de 19,5 millions, en baisse de 18% par rapport à l'année précédente.Les revenus 2019 sont de 610,8 millions d'euros, en hausse de 8% à taux de change constant.La société indique qu'il sera proposé à l'assemblée générale du 26 mai prochain de distribuer un dividende net par action de 0,22 euro au titre de l'exercice 2019.