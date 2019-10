Haulotte : Chiffre d'Affaires 3ème Trimestre 2019

HAULOTTE : Chiffre d'affaires 3ème Trimestre

Informations financières L'Horme, le 15 Octobre 2019

Un chiffre d'affaires de 135,3 M€ au 3ème trimestre 2019, en hausse de +4% par rapport à 2018*, dans un marché plus attentiste que prévu.

Répartition par secteur d'activité en M€ (**) 2019 2918 var. Ventes d'engins 422,5 364,8 16% Location 16,3 12,3 33% Services 39,1 36,8 6% Total 477,9 413,9 15%

Les données de 2018 ont été retraitées de l'activité de location en Italie, cédée en juin 2018. Les variations présentées dans le titre et ci-après sont à taux de change constant et hors application d'IAS 29 (hyperinflation en Argentine).

Activité du 3ème trimestre 2019 :

Au 3ème trimestre 2019, Haulotte Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 135,3 M€ en hausse de +4% par rapport à la même période de l'exercice précédent, dans un marché dont les signes de ralentissement s'accumulent depuis notre dernière communication financière.

A fin septembre 2019, les ventes s'élèvent à 477,9 M€ contre 413,9 M€ l'année dernière, soit une hausse de +14% entre les deux périodes.

Dans un marché européen dorénavant en recul par rapport à l'année dernière, les ventes du Groupe s'essoufflent mais restent en progression de +13% à fin septembre, tirées par la majorité des pays.

En Asie-Pacifique, l'activité du Groupe reste dynamique, à +18% en cumul, toujours portée par les ventes en Chine et en Australie.

L'Amérique Latine réalise un bon troisième trimestre permettant au Groupe d'afficher une croissance de +9% à fin septembre, où le Brésil poursuit sa dynamique observée au premier semestre.

En Amérique du Nord, Haulotte continue d'afficher une croissance de ses ventes cumulées de +17%, principalement due à son activité d'échafaudage.

La vente d'engins progresse de +14%. L'activité de services affiche une croissance de +5 % alors que l'activité de location est en hausse de +25%.

Perspectives 2019:

Dans un contexte macro-économique toujours plus incertain et face à l'attentisme des principaux acteurs du marché qui en résulte, Haulotte ne devrait plus être en mesure de tenir ses objectifs annuels de croissance des ventes et du résultat opérationnel courant voisine de +10% (hors gains et pertes de change).

Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires annuel 2019 : 11 février 2020

