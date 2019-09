Haulotte Group : confirme ses objectifs pour 2019

11/09/2019 | 18:06

Haulotte Group affiche ce soir un chiffre d'affaires en croissance de +20% à 342,6 millions d'euros sur le 1er semestre 2019, contre 285,4 millions sur la même période de l'exercice précédent.



Le résultat opérationnel du Groupe ressort en croissance de +4%, à 20,8 millions d'euros par rapport à 2018. Le résultat net de l'ensemble consolidé s'affiche pour sa part à 18,3 millions d'euros.



'Malgré le ralentissement du marché, Haulotte confirme ses objectifs annuels pour 2019, à savoir une croissance de ses ventes et de son résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) voisine de +10%”, indique le groupe.





