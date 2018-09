11/09/2018 | 18:08

Haulotte Group affiche un chiffre d'affaires en croissance de +13% à 289,9 ME sur le 1ersemestre 2018 contre 264,6 ME sur la même période de l'exercice précédent.



' La vente d'engins progresse de +15 % sur le semestre. L'activité de services affiche une croissance de +6 % alors que l'activité de location affiche une baisse de -8% ' précise le groupe.



Le résultat opérationnel du Groupe ressort en forte croissance à 26,7 ME (+53%) par rapport à 2017, tiré par la cession de l'activité de location en Italie et un niveau moindre de provisions pour risques.



Le résultat net de l'ensemble consolidé est en hausse à 19,1ME (à 6,6% du chiffre d'affaires), impacté par la croissance du résultat opérationnel et un environnement des changes plus favorable (en particulier sur le dollar américain).



' Haulotte Group confirme ses perspectives pour 2018 et devrait pouvoir afficher une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 10%. Le Groupe prévoit un maintien de son résultat opérationnel courant '.



