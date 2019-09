Haulotte : Rapport Financier Semestriel - année 2019

HAULOTTE GROUP

Conformément aux dispositions des articles L.451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, nous avons établi le présent rapport.

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et le rapport semestriel d'activité figurant ci-dessous présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Paris, le 11 septembre 2019

Alexandre SAUBOT

Directeur Général Délégué

II. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE

RESULTATS SEMESTRIELS DU GROUPE AU 30 JUIN 2019

La situation comptable semestrielle consolidée du groupe HAULOTTE intègre les résultats de la Société et des 38 sociétés qu'elle contrôle.

En date du 4 janvier 2019, le Groupe a créé au Japon la filiale Haulotte Japan destinée à assurer dans ce pays la distribution et la vente des produits. Cette filiale est détenue à 100%.

En janvier 2019, le Groupe a également crée aux Etats-Unis la filiale Haulotte North America Manufacturing. Elle est a été créée par la scission de la société Bil Jax Inc. et est détenue à 100% par cette entité. Cette filiale fabrique des nacelles et des plateformes élévatrices de personnes.

La situation comptable semestrielle consolidée au 30 juin 2019 ainsi que l'activité de la Société et de ses filiales au cours du 1er semestre 2019 est la suivante :