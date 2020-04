Haulotte : revenus au T1 en baisse, guidances suspendues

14/04/2020 | 18:08

Le groupe Haulotte annonce ce soir avoir réalisé un chiffre d'affaires de 132,9 millions d'euros au premier trimestre 2020, à comparer à 163,2 millions sur la même période de l'année précédente.



Cela correspond à une baisse, en un an, de -19%.



'Étant donné les incertitudes relatives à la durée et l'ampleur de la crise sanitaire liée au COVID-19, Haulotte a décidé de suspendre, à ce stade, sa guidance financière pour l'année 2020 et communiquera de nouveaux éléments dès que les conditions le permettront', précise le groupe.



