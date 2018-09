Haulotte : Portzamparc passe à l'achat

06/09/2018 | 09:28

Avant les comptes semestriels, qui seront présentés le mardi 11 septembre, Portzamparc passe à l'achat (contre 'conserver') sur le titre du fabricant de nacelles élévatrices Haulotte. Même si le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes abaisse son objectif de cours de près de 20%, en le ramenant de 17,4 à 14,1 euros, en raison du récent 'de-rating' du secteur.



Alors que l'action Haulotte a perdu près du tiers de sa valeur en six mois et subi un 'été meurtrier', 'la forte baisse ne reflète pas les fondamentaux', tranche Portzamparc.



En effet, la croissance organique, qui était de 9% au 1er trimestre, devrait ressortir à 9,8% sur le semestre (S1) grâce à l'Europe et l'Asie, soit un CA de 283 millions, anticipent les spécialistes. Le résultat opérationnel courant semestriel est attendu en retrait de 22,8 millions en 2017 à 20,4 millions au S1 2018. En cause : 'une tension persistante sur la disponibilité des composants, la hausse des matières premières et une intensification de la R&D', expliquent les spécialistes. Sans compter un environnement de changes actuellement défavorable.



Quid des perspectives ? Portzamparc estime que Haulotte va confirmer ses prévisions en s'appuyant notamment sur le relèvement des siennes par le concurrent américain Terex, à la fin du mois de juillet, sur de 'très bonnes performances commerciales en Europe, en Amérique du Nord et en EMEA'.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.