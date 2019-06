HAVAS : acquiert l'agence Battery

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Havas Group a annoncé l’acquisition de Battery, une agence créative basée à Los Angeles, axée sur la culture, et notamment sur les jeux vidéo, la télévision, le cinéma et les services de streaming. Cette agence, cofondée en 2013 par Anson Sowby et Philip Khosid, affiche des revenus dépassant les 10 millions de dollars. Elle sera renommée Battery Annex et intégrée à The Annex, le réseau d’Havas spécialisé dans le culture et le divertissement.L'acquisition renforce la présence de The Annex dans la communauté créative de Los Angeles, et vient étoffer ses ressources dans les secteurs du gaming et du streaming.Battery travaille avec des clients prestigieux dans les domaines du jeu vidéo, du divertissement et de la finance, tels qu'Activision Blizzard, 2K Games, Athlon Games, PUBG, Netflix, Warner Bros, CBS, Disney, NBCUniversal, et Royal Bank of Canada." La convergence de la publicité, du divertissement, de la musique et du jeu reste une priorité pour Havas et Vivendi. The Annex est l'un des piliers de cette évolution", a indiqué Yannick Bolloré, Chairman & CEO de Havas Group.Selon lui, l'acquisition de l'agence Battery va permette de matérialiser une offre client "vraiment unique qui continue à nous différencier des autres holdings du secteur".L'agence va conserver son siège de Los Angeles, et A. Sowby en reste le PDG, dirigeant une équipe de plus de 50 employés.