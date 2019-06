Havas : acquisition de Battery à Los Angeles

20/06/2019 | 18:36

Havas annonce l'acquisition de Battery, une agence basée à Los Angeles, axée sur la culture, et notamment sur les jeux vidéo, la télévision, le cinéma et les services de streaming.



Battery sera intégrée à The Annex, le réseau d'Havas spécialisé dans la culture et le divertissement.



' Cette acquisition renforce la présence de The Annex dans la communauté créative de Los Angeles, et vient étoffer ses ressources dans les secteurs du gaming et du streaming '.



Battery affiche des revenus dépassant les 10 millions de dollars. La société avec des clients dans les domaines du jeu vidéo, du divertissement et de la finance, tels qu'Activision Blizzard, 2K Games, Athlon Games, PUBG, Netflix, Warner Bros, CBS, Disney, NBCUniversal, et Royal Bank of Canada.



Ses principaux clients incluent Adidas Originals, Coca-Cola, Sprite, Bloomingdales, Gushers, Clif Bar and Company et Mike's Hard Lemonade parmi d'autres.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.